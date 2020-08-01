В полнолуние 3 августа попросите о любви: астролог озвучил ритуал

Полнолуние 3 августа будет крайне благоприятным, прежде всего, для поиска "второй половинки".

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Игорь Мехеда. "Звезда Мимоза, или Хаган, в соединении с Селеной создаст удачу во всех усилиях по созданию или гармонизации личной жизни. Именно в это полнолуние рекомендуется просить небеса послать свою половинку. Небо также слышит все просьбы о любви", – сообщил он.

Астролог указал и на другие благоприятные аспекты полнолуния. "Ангельская звезда Бетельгейзе будет в соединении с восходящим лунным узлом, что позволит легко продвигать положительные идеи. Звезда Агена будет находиться на куспиде 7 Дома события, что означает усиление связи со своим ангелом-хранителем".

Игорь Мехеда рассказал, что на августовское полнолуние, которое называют Осетровым или Зерновым, "у Вселенной можно просить фактически все, и это исполнится".

В этом контексте астролог привел ритуал на исполнение желаний, который можно выполнить в полнолуние. Сначала полной луне необходимо показать чистый лист бумаги – сделать так, чтобы на него упал лунный свет. Далее на листе нужно написать список желаний. "При этом рекомендуется эмоционально переживать те желания, что записываются на лист", – посоветовал он.

Далее следует поблагодарить Высшие Силы за то, что у человека уже есть, и попросить прибавить к этому пункты из списка. "Затем лист нужно сжечь от пламени белой свечи, а пепел положить на другой чистый лист, который потом скомкать комочком и пустить его по течению ручья или реки. Это необходимо сделать в ближайшие 7 дней".

"Всё, что вы записали на листочке, исполнится до следующего августовского полнолуния", – пообещал астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил ритуалы на полнолуние, если оно выпадает на пятницу, 13-е.