В октябре один знак зодиака может занять высокий пост: карьерный гороскоп

В октябре 2021 года Козероги могут занять очень высокий пост, однако за него придется побороться, Овнов в карьере ждут успехи и финансовые достижения, а работа Дев и Водолеев будет больше похожа на праздник. В то же время Рыбам придется всегда что-то доказывать, а Тельцам посоветовали заручиться поддержкой коллег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила карьерный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на октябрь. Кто преодолеет все препятствия и поднимется по карьерной лестнице, а кого ждет умеренный рабочий график, читайте дальше.

Овен

Отличный результат у вас получается на выходе, так что вы можете сейчас гордиться и своими карьерными успехами, и финансовыми результатами, но не забывайте ставить себе все время планку повыше и стремиться к ней.

Видео дня

Телец

Не рекомендуется действовать в одиночку, сейчас лучше опереться на профессионализм и поддержку коллег и единомышленников, ощутить помощь близких людей. Советуйтесь с экспертами, создавайте мощные совместные проекты.

Близнецы

Нормированный рабочий день, дозированные нагрузки, обед и отдых – по расписанию… Возможно, именно об этом мечтают многие, но сейчас это все – ваш удел. Конечно, вам такой график покажется скучным, но наслаждайтесь пока не наступили напряженные дни.

Рак

Это будет очень активный рабочий период, когда удается сделать очень многое. Особенно обратите внимание на давние проекты и заброшенные дела, которые в первой половине месяца хорошо было бы возродить и доделать.

Лев

В работе появляются новые перспективы, люди, идеи, подходы, даже может быть новый подход к финансированию, изменение способа получения денег. В общем, все понемногу меняется, может быть вы даже решитесь сменить место работы.

Дева

Ваша деятельность будет больше походить на праздник, чем на тяжкий труд, поскольку вам сейчас нужно будет очень много совещаться, коммуницировать с коллегами и это будут не скучные заседания, а веселое и неформальное обсуждение насущных вопросов.

Весы

Хоть работы будет и много, но она будет для вас такой радостной и вдохновенной, что вы почти не замечаете ее интенсивности. К тому же, вы можете сейчас поднимать полки в атаку, а людей – на трудовые подвиги.

Скорпион

Вам кажется, что умеренный рабочий график – это именно то, что вам сейчас нужно. Вы все успеваете, не слишком перенапрягаетесь, пока не пытаетесь прыгнуть выше головы, потому что на данном этапе вам это не нужно.

Стрелец

Ваша деятельность в октябре будет строго регламентированной, и если вы привыкли к спонтанности, то самое время научиться подчиняться, действовать строго по графику и регламенту, знать свои полномочия, права и обязанности.

Козерог

Вы сейчас настолько в хорошей форме, что в состоянии занять очень высокий пост. И пусть вам будет нелегко, к тому же придется за него побороться, тем радостнее будет победа и больше удовольствие, ведь вы смогли преодолеть все препятствия.

Водолей

Работа будет больше похожа на праздник, чем на преодоление трудностей. Коллеги также поддерживают ваш позитивный настрой и готовность превратить серые будни в веселый праздник.

Рыбы

На работе вы постоянно что-то доказываете, напрягая голос и мозги, подбирая аргументы. И не всегда ваши мысли и идеи будут правильно поняты, поэтому просите обратную связь и уточняйте, как были восприняты ваши слов.

Как сообщал OBOZREVATEL: