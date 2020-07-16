В новолуние 20 июля думайте о хорошем: астролог дал совет

В день новолуния 20 июля 2020 года рекомендуется проводить любые очищающие процедуры и практиковать позитивное мышление.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "Новолуние 20 июля обещает быть необычным и благоприятным", – сказал он.

Как пояснил астролог, два затмения, которые произошли ранее – 21 июня и 5 июля – добавляли в лунные ритмы непредсказуемость и сильное трансформационное влияние. "Но 20 июня трансформационное влияние завершается – начинается новый лунный цикл", – сказал он.

Игорь Мехеда порекомендовал 20 июля провести любые очистительные процедуры – "омовения, голодания, посты, молитвы".

Он также пояснил, почему в этот день крайне важно мыслить позитивно. "Считается, что в новолуние энергия луны очень мощна, но скрыта, она готовится к рождению. Поэтому очень важно в этот день иметь позитивное мышление – чтобы позитив проявился в жизни на протяжении начинающегося нового лунного месяца".

По словам астролога, 20 июля можно провести и денежный обряд. Для него понадобится "денежный магнит" – ритуальная купюра. Ее необходимо постоянно держать в кошельке и показывать луне трижды, в течение 5 минут: на новолуние, в полнолуние и на растущую луну. "При этом произносят: "Это денежка, но собираются много-много денежек".

Игорь Мехеда добавил, что новолуние 20 июля уникально тем, что во время него произойдет соединение восходящего лунного узла со звездой Бетельгейзе. "Это обозначает помощь Свыше при установлении новых выгодных контактов - как духовных во время медитаций, так и в социальной и деловой сферах".

"С начала роста луны, 21 июля 2020 года, уже можно интенсивно продвигать в жизнь свои проекты и начинания – сложатся хорошие факторы для их воплощения", – порекомендовал астролог.

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