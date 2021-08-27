В их отношениях царит доверие и страсть: 5 идеальных пар по знаку зодиака
Для построения счастливых отношений нужна сильная эмоциональная связь. Астрологи уверены, что она зависит и от знака зодиака.
Эксперты по звездам издания Laviedesreines назвали пять самых совместимых пар зодиака. Их чувства сильные, а совместимость друг с другом составляет 100%.
Весы и Скорпион
Романтические отношения между этими знаками начинаются с очень крепкой дружбы. Они идеально подходят для создания прочного союза. Более того, Весы и Скорпион чрезвычайно общительны. Уроженцам Весов нравится привлекать внимание окружающих и быть окруженными людьми, которые их обожают. А Скорпионы буквально зациклены на том, что происходит в жизни других людей. Итак, эта астрологическая комбинация - идеальный союз. Эти два знака зодиака знают, как доставить удовольствие другим и сделать их счастливыми.
Водолей и Близнецы
Поговорка "противоположности притягиваются" - это то, что лучше всего может описать пару, образованную уроженцем Водолея и человеком, рожденным под знаком Близнецов. Близнецы известны своей неустойчивой, изменчивой натурой. Однако люди, рожденные под знаком Водолея, очень методичны, рациональны и логичны. Они полностью дополняют друг друга. И их романтические отношения - одни из самых насыщенных и глубоких в зодиаке.
Телец и Дева
Это, пожалуй, самая очевидная идеальная пара в зодиаке. Как и в случае с предыдущей комбинацией, может показаться, что эти отношения строят люди с совершенно разным характером. Но они оба ненавидят перемены, непредсказуемость и неизвестность.
Рак и Рыбы
Люди, рожденные под знаком Рака и Рыб, эмоциональны и чувствительны, что может показаться плохим сочетанием для создания пары. Тем не менее они постоянно прилагают усилия, чтобы их партнер был счастлив.
Стрелец и Овен
Приключение! Это слово лучше всего описывает романтические отношения между человеком, рожденным под знаком Стрельца, и человеком, рожденным под знаком Овна. Уроженцы Стрельца по натуре авантюристы. Всегда готовы к новым впечатлениям. Овен целеустремлен и никогда не боится выходить из своей зоны комфорта. Вот почему романтические отношения между этими двумя знаками зодиака очень интенсивны и глубоки.
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