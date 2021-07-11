В экономике Украины почувствуется облегчение: таролог озвучила прогноз на неделю

С 12 июля население Украины будет находиться в "подвешенном состоянии" и чувствовать нехватку денег, крупные политические силы окажутся на пути к расколу и может раскрыться очередная коррупционная схема. В то же время в экономике почувствуется некоторое облегчение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины с 12 по 18 июля. Отмечается, что перспективы неясны.

Общество. Большинство людей находится в подвешенном состоянии и чувствуют себя, как жертвы, так как денег не хватает, перспективы неясны, определенные процессы жизнедеятельности общества замедлились, а то и вовсе остановились.

Политика. Могут поссориться до раскола какие-то большие политические силы или их лидеры. Открывается правда об очередных финансовых сделках в особо крупных размерах, но кого этим сейчас удивишь.

Экономика. Можем столкнуться с большими конкурентными войнами, результаты которых могут коснуться каждого из нас. Впрочем, в экономике ощущается некоторое облегчение и будет видно даже какой-то свет в конце тоннеля. Главное, чтобы это не был свет локомотива, едущего навстречу.

Напомним, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 2021 год. По словам таролога, он кажется не менее сложным, чем 2020-й. Главный посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы толкают украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

нескольким знакам зодиака в июле повезет во всех направлениях. Овны будут получать деньги, Тельцы будут счастливы во всех сферах, а Львов ждет один сплошной праздник.

ранее Соломка также составила любовный гороскоп на июль. Согласно ему, у Близнецов может начаться романтическая история, а Ракам и Рыбам в этом месяце придется сделать важный выбор в отношениях.

Касаемо карьеры в июле – успех на работе и в бизнесе будет ждать представителей четырех созвездий. Месяц будет крайне удачным для Овнов, Львов, Скорпионов и Стрельцов.

Также было названо пять знаков зодиака, которых в июле ждет невероятная любовь и наслаждение. Соломка рассказала, что романтические события предстоят представителям этих созвездий.

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