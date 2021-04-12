В экономике Украины будет царить беспорядок: астропрогноз на неделю

С 12 апреля в Украине могут принять новые законы, которые будут ограничивать свободу граждан, и одновременно будут оправданы потребностями безопасности. А в экономике страны снова будет царить беспорядок.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для Украины на неделю с 12 по 18 апреля.

Общество

Людей все больше превращают в зависимых и инфантильных детей, которыми нужно заниматься и направлять их, неразумных, на путь истинный. Но вместе с опекой и якобы заботой, ограничивать права.

Политика

Будут прикручивать гайки и играть в грозную, но справедливую власть, и "сильную руку". Возможно, появятся новые законы или правила, которые еще больше уменьшают свободу, и, конечно, это будет оправдано потребностями общества и безопасности.

Экономика

Кто в лес, кто по дрова, нет четких правил и соблюдение законов, каждый совершает как хочет, от чего усиливается общий бардак и вообще не понятно, что происходит. Кто-то жирует, кто-то нуждается, большинство наблюдают и ждут решения событий.

Как сообщал OBOZREVATEL: