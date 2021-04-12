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В экономике Украины будет царить беспорядок: астропрогноз на неделю

1.7т
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С 12 апреля в Украине могут принять новые законы, которые будут ограничивать свободу граждан, и одновременно будут оправданы потребностями безопасности. А в экономике страны снова будет царить беспорядок.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для Украины на неделю с 12 по 18 апреля.

Общество

Людей все больше превращают в зависимых и инфантильных детей, которыми нужно заниматься и направлять их, неразумных, на путь истинный. Но вместе с опекой и якобы заботой, ограничивать права.

Политика

Будут прикручивать гайки и играть в грозную, но справедливую власть, и "сильную руку". Возможно, появятся новые законы или правила, которые еще больше уменьшают свободу, и, конечно, это будет оправдано потребностями общества и безопасности.

Экономика

Кто в лес, кто по дрова, нет четких правил и соблюдение законов, каждый совершает как хочет, от чего усиливается общий бардак и вообще не понятно, что происходит. Кто-то жирует, кто-то нуждается, большинство наблюдают и ждут решения событий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении, а Львам этот месяц принесет деньги.

  • Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

  • Большинство знаков зодиака в конце апреля ждут неприятности, рассказала астролог Василиса Володина.

  • В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.

  • Как говорится в любовном гороскопе, Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы ходить на свидания.

  • А вот в карьере больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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