Солнечное затмение 10 июня несет опасность: нумеролог раскрыла детали

Дата 10.06.2021 – очень энергетически сильная. В течение этого дня произойдут новолуние и кольцеобразное солнечное затмение.

С точки зрения нумерологии, большое воздействие окажут единицы, которых в психоматрице 10 июня аж пять. Это символ власти, близкой к тирании, люди будут безапелляционно уверенны в своей правоте. Это грозит серьезными ссорами, предупредила в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL психолог-нумеролог Лариса Браницкая.

В день солнечного затмения 10 июня нужно постараться максимально себя беречь, не скандалить и не реагировать на провокации. Возможны конфликты между начальником и подчиненными.

"В такой день могут происходить какие-то революции, бунты. Поэтому нужно быть острожными и не усиливать всплывший негатив, иначе возникнет сопротивление, агрессия. Энергию лучше перенести в сферу физического труда, направить энергию в полезное русло. 10 июня возможен всплеск агрессии", – отметила она.

10 июня также будет полезно заняться творчеством. Мужчины могут отправиться в любимый гараж и провести время там, а женщины – уделить время вязанию, шитью, готовке или другому хобби.

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