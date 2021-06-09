Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости астрологии

Солнечное затмение 10 июня несет опасность: нумеролог раскрыла детали

1.3т
Читать материал на украинском

Дата 10.06.2021 – очень энергетически сильная. В течение этого дня произойдут новолуние и кольцеобразное солнечное затмение.

С точки зрения нумерологии, большое воздействие окажут единицы, которых в психоматрице 10 июня аж пять. Это символ власти, близкой к тирании, люди будут безапелляционно уверенны в своей правоте. Это грозит серьезными ссорами, предупредила в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL психолог-нумеролог Лариса Браницкая.

В день солнечного затмения 10 июня нужно постараться максимально себя беречь, не скандалить и не реагировать на провокации. Возможны конфликты между начальником и подчиненными.

"В такой день могут происходить какие-то революции, бунты. Поэтому нужно быть острожными и не усиливать всплывший негатив, иначе возникнет сопротивление, агрессия. Энергию лучше перенести в сферу физического труда, направить энергию в полезное русло. 10 июня возможен всплеск агрессии", – отметила она.

10 июня также будет полезно заняться творчеством. Мужчины могут отправиться в любимый гараж и провести время там, а женщины – уделить время вязанию, шитью, готовке или другому хобби.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Солнечное затмение" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Нечет Татьяна Нечет
Темы
Солнечное затмение Астрологический прогноз
Тег
Гороскопы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп