В День Силы 5 октября загадайте желание – астролог

5 октября – чрезвычайно благоприятный день для загадывания желаний.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "5 октября многие духовные течения планеты отмечают День Силы, поэтому в этот день принято загадывать желания", – сообщил он.

Как пояснил астролог, день является особым, поскольку находится ровно посредине между перигелием и афелием орбиты Земли вокруг Солнца, наиболее близкой и наиболее удаленной точкой. Первый ежегодно выпадает на 6 января, второй – на 6 июля.

"Считается, что из космоса на Землю в этот день поступает повышенный поток энергии. Как подтверждение, 5 октября наблюдается даже вибрацию пирамидальных сооружений".

"Сильный подъем энергии начнется около 13 часов 5 октября и завершится около 13 часов 6 октября по киевскому времени. Пик ожидается 5 октября около 19 часов", – уточнил Игорь Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил календарь солнечных и лунных затмений 2020 года и предупредил об "энерготрясении".

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