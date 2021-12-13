В чем встречать Новый год 2022: советы для каждого знака зодиака

Символом 2022 года по восточному календарю станет Черной водяной тигр. Чтобы заручиться его поддержкой, рекомендуется встречать Новый год в "счастливых" цветах.

К таким относятся синий, голубой, желтый, оранжевый, серый, белый, золотой, песочный, серебристый, зеленый, черный, красный. Однако, подбирая наряд, стоит учитывать и знак зодиака. OBOZREVATEL узнал, какие цвета будут благоприятны для каждого из них в новогоднюю ночь.

Овнам Новый год рекомендуется встречать в цветах их огненной стихии – красном и оранжевом. Наряд должен быть удобным, спортивным, но в то же время чувственным и в рискованным.

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Тельцам для привлечения удачи стоит выбирать наряды зеленого или коричневого цвета. Лучший выбор – мягкие тона и ткани. Рекомендуемый стиль – классический, практичный и чувственный.

Близнецам астрологи советуют в Новый год 2022 открыть в одежде непривычную сторону. Стиль наряда должен быть веселым, юным и свежим с элементами желтого цвета.

Лучший новогодний наряд для Раков – одежда мягких и светлых тонов в чувственном, романтическом и элегантном стиле. Это может быть, например, скромное платье с пикантной деталью.

Чтобы блистать в Новый год, Львам стоит обратить внимание на блистательный серебристый цвет. Также подойдут теплые и горячие тона. Стиль наряда – творческий и драматичный.

Для Дев удачны будут нежные светло-голубой и светло-зеленый. Стиль должен быть обвораживающий, элегантный, романтичный.

Весам рекомендована одежда в синем или светло-розовом цветах. Делать акцент стоит на гармонии, артистичности, грации и элегантности.

Скорпионам в Новый год 2022 подойдут любые сочетания цветов. Можно остановиться на классическом платье или брючном костюме, но с освежающими элементами. Их стиль – яркий, драматичный, привлекательный, загадочный.

Стрельца следует встречать начало года в спокойных и нежных цветах: белом, сером, светло-синем, бежевом. Стиль – яркий, смелый и красочный, однако рекомендуется избегать сковывающей одежды.

Козерогам астрологи рекомендуют для встречи Нового года платья, свитера и юбки пастельных цветов, однако к образу следует добавить яркую деталь. Также уместно будет, например, золотое платье, которое поможет привлечь богатство. Стиль – практичный, консервативный, серьезный, но изящный.

Водолеям, чтобы заслужить благосклонность Тигра, стоит остановить выбор на серебристом, золотом, молочном, синем, голубом цветах и их оттенках. Стиль должен быть нетрадиционным.

Для Рыб будут уместны в Новый год светло-голубые тона. При этом следует избегать черного цвета, даже в нижнем белье. Образ должен быть чувственным, загадочным, мечтательным, элегантным и творческим.

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