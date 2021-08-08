В бюджете Украины станет больше денег: астропрогноз на неделю

На неделе с 9 августа политическая жизнь Украины значительно сзамедлится, а вот в экономической сфере все будет работать как часы, и бюджет будет понемногу наполняться деньгами. В то же время сами украинцы в эти дни будут чувствовать себя запутано и запугано.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила астрологический прогноз для Украины на неделю с 9 по 15 августа. Чего ждать гражданам Украины в середине последнего месяца лета, читайте дальше.

Общество

В начале недели ситуация осложняется тем, что напустят много тумана, запутают и запугают людей окончательно, не будет понятно, что происходит, и куда бежать, чтобы решить свои вопросы, но ближе к выходным все рассветает и появляется определенная ясность.

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Политика

Такое впечатление, что все взрослые ушли на фронт или в отпуск, а на хозяйстве остались одни дети, которые все воспринимают очень наивно и с широко открытыми глазами. Словом, в политике будет достаточно одиноко и не с кем поговорить.

Экономика

Все работает в обычном режиме, без лишних сложностей и проблем, бюджет понемногу наполняется, нужные структуры формируются, бюрократы свои функции выполняют, законы более-менее соблюдаются.

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