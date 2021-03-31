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В бюджете Украины может стать больше денег: астропрогноз на апрель

1.9т
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В апреле в Украине может улучшиться финансовое положение и могут появиться новые рабочие места. В то же время в политической сфере будет продолжаться беспорядок и разрушительные процессы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила подробный прогноз на апрель для Украины.

Общество

Люди будут чувствовать себя неудачниками, сбиты с толку, потому что черная полоса продолжается, и конца-края ей не видно. Все идет вне плана, постоянно нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам, поэтому большинство – в стрессе и унынии.

Политика

Происходят определенные разрушительные процессы в политических и управленческих структурах, и, к сожалению, разрушается не что-то лишнее, а наоборот – полезное и отработанное годами. Зато насаживается что-то рыхлое и нелогичное.

Экономика

Происходят определенные улучшения в экономической сфере, поэтому можем рассчитывать на новые рабочие места, появляются какие-то деньги в бюджете и происходят выплаты. Словом, ситуация выглядит намного лучше, чем раньше.

Весь 2021-й год, как отметила Соломка, окажется для Украины не менее сложным, чем 2020-й. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что 2021-ый у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • В то же время Овнов в текущем году, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать трудности, отметила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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