Когда астрологическая ситуация становится такой сложной и имеет столь далеко идущие последствия, как сейчас, всегда хочется предупредить об этом заранее. Поэтому ещё в ноябре прошлого года я написала о том, что январь и февраль 2021- ого будут очень непростыми. И вот сейчас мы находимся в самом эпицентре этих астрологических влияний.

Совершенно очевидно, что главные события начала 2021 года коснутся Америки. Хотя снова заранее предупреждаю, что одними только США дело не обойдётся: соединение Юпитера и Сатурна в Водолее станет разрушительным и для других правительств и государств, в том числе для России, о чём у меня тоже есть публикация.

Это соединение закладывает перемены на ближайшие 20 лет, и если гороскоп России мною изучен досконально, поэтому сроки тех или иных событий можно рассчитать более-менее точно, то в случае с США точными расчётами я не располагаю. Однако процессы, которые мы наблюдаем сейчас, а также анализ событий последних лет в этой стране дают основание утверждать, что Соединённые Штаты Америки в скором времени однозначно потеряют своё мировое лидерство. И это в лучшем случае…

Так как вполне возможен и более плачевный для Штатов сценарий: гражданская война, внутренний терроризм, раскол и распад страны. Но это в отдалённом будущем. А в ближайшей перспективе все мы будем находиться под негативным влиянием Урана. Его злое воздействие мы уже имели возможность ощутить.

Но поскольку Уран станет хозяином положения на очень длинный срок, следует быть готовыми к самым невероятным поворотам. Жизнь сейчас будет ускоряться, одни события сменяться другими с невероятной скоростью – это тоже влияние Урана и его знака Володей.

Всё старое, отжившее, мешающее развитию отойдёт в прошлое. Символ Водолея – живая и мёртвая вода: всё, что нежизнеспособно, будет уничтожено. Только новое, прогрессивное, нацеленное в будущее сможет остаться в живых.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал