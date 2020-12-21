В 2021 году произойдет четыре затмения: какими они будут

В 2021 году состоится четыре затмения – это считается астрономической нормой. Два из них будут солнечными, еще два – лунными.

2020 год в этом плане был аномальным, поскольку на него выпало сразу шесть затмений. По мнению астрологов, большое количество таких явлений повышает риск сложностей и неблагоприятных событий. OBOZREVATEL рассказывает, какими будут затмения в 2021 году.

Календарь затмений 2021 года

26 мая 2021 года – полное лунное затмение

10 июня 2021 года – кольцеобразное солнечное затмение

19 ноября 2021 года – частное лунное затмение

4 декабря 2021 года – полное солнечное затмение

Затмение Солнца 10 июня 2021 года

Затмение Солнца 10 июня 2021 года будет кольцеобразным. Состоится оно в 12:41 по Киеву и лучше всего будет видным с территории Канады, Гренландии и Дальнего Востока. В Украине можно будет наблюдать лишь частную фазу затмения.

Затмение Солнца 10 июня 2021 года будет кольцеобразным. Источник: Unsplash

Солнечное затмение Солнца 4 декабря 2021 года

Солнечно затмение 4 декабря 2021 года будет полным и наступит в 09:34 по киевскому времени. Максимальную фазу его можно будет увидеть с территории Антарктиды; в Украине явление не получится наблюдать даже частично.

Затмение Луны 26 мая 2021 года

26 мая в 13:14 по Киеву произойдет полное затмение Луны. Его можно будет наблюдать с территорий Северной и Южной Америки, Австралии и Тихого океана, а также Восточной Азии.

26 мая в 13:14 по Киеву произойдет полное затмение Луны. Источник: Unsplash

Лунное затмение 19 ноября 2021 года

Это затмение будет частным. Состоится оно в 10.57 по Киеву. Его будет хорошо видно в Северной и Южной Америке, Австралии, Тихом океане и Восточной Азии.

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