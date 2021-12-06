Усталость, кража или соревнование: три знака зодиака ожидают проблемы 6-12 декабря
Раки посоревнуются с сильными соперниками, а Рыбам следует следить за своей материальной и интеллектуальной собственностью, потому что они могут столкнуться с воровством. Для Львов же эта неделя может оказаться тяжелой физически и эмоционально.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро. Подробнее о трех знаках зодиака, у которых возникнут сложности 6-12 декабря, читайте дальше.
Рак
Находитесь в постоянном напряжении, соревнуясь с сильными соперниками, и это может быть совсем не мирное соревнование, и победа может быть не за вами. Тем более, что методы у ваших визави будут нечестными.
Лев
Неделя может оказаться очень тяжелой физически, когда вам приходится преодолевать большие расстояния, поднимать тяжелые грузы, напрягаться эмоционально, долгое время находиться в неблагоприятной среде. Так что усталость может быть довольно значительной.
Рыбы
Хорошо следите за своей материальной и интеллектуальной собственностью, изучайте законы и знайте свои права, потому что увеличивается вероятность избавиться от того, над чем вы работали долгое время.
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