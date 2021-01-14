Уран перестал быть ретроградным: что можно и что нельзя делать
В четверг, 14 января, планета Уран перестала быть ретроградной. В таком положении она пребывала с 15 августа 2020 года, когда астрологи предсказали ряд иррациональных последствий.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как данное астрологическое событие способно повлиять на жизнь людей в разных сферах.
Что такое ретроградный Уран
При ретроградном движении с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. В действительности это является оптической иллюзией.
Тем не менее астрологи полагают, что во время своей ретроградности Уран – самая близкая к Солнцу планета – может оказывать деструктивное влияние на нашу жизнь. Поскольку он считается символом хаоса, в этот непростой период могут срываться договоренности, возникать сложности в общении, чрезмерная суета и нервозность.
Что означает выход Урана из ретроградности
14 января является последним днем ретроградного Урана. Уже 15-го числа планета начинает директное движение в привычном направлении, что, по мнению астрологов, означает начало благоприятного этапа, когда весь негатив останется в прошлом и людям станет намного легче забывать неурядицы.
Следующий период ретроградности Урана наступит 20 августа 2021 года и продлится до 18 января 2022 года.
Как Уран повлияет на знаки зодиака
С выходом Урана из ретроградности Тельцы, Девы, Рыбы и Раки смогут преодолеть депрессию и апатию. Водолеи, Львы, Близнецы, Стрельцы ощутят прилив энергии и усиление интуиции.
Козерогам, Скорпионам, Весам, Овнам астрологи также обещают удачный период: представители этих знаков получат возможность стать более независимыми и уравновешенными.
Что можно делать после выхода Урана из ретроградности
Составлять планы.
Идти на риски.
Быть физически активным.
Откорректировать ошибки прошлого.
Что нельзя делать
"Застревать" в прошлом.
Отказываться от развития, обучения новым вещам.
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