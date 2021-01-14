Уран перестал быть ретроградным: что можно и что нельзя делать

В четверг, 14 января, планета Уран перестала быть ретроградной. В таком положении она пребывала с 15 августа 2020 года, когда астрологи предсказали ряд иррациональных последствий.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как данное астрологическое событие способно повлиять на жизнь людей в разных сферах.

Что такое ретроградный Уран

При ретроградном движении с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. В действительности это является оптической иллюзией.

Тем не менее астрологи полагают, что во время своей ретроградности Уран – самая близкая к Солнцу планета – может оказывать деструктивное влияние на нашу жизнь. Поскольку он считается символом хаоса, в этот непростой период могут срываться договоренности, возникать сложности в общении, чрезмерная суета и нервозность.

При ретроградном движении с Земли кажется, что Уран движется в обратном направлении Pixabay

Что означает выход Урана из ретроградности

14 января является последним днем ретроградного Урана. Уже 15-го числа планета начинает директное движение в привычном направлении, что, по мнению астрологов, означает начало благоприятного этапа, когда весь негатив останется в прошлом и людям станет намного легче забывать неурядицы.

Следующий период ретроградности Урана наступит 20 августа 2021 года и продлится до 18 января 2022 года.

14 января является последним днем ретроградного Урана Pixabay

Как Уран повлияет на знаки зодиака

С выходом Урана из ретроградности Тельцы, Девы, Рыбы и Раки смогут преодолеть депрессию и апатию. Водолеи, Львы, Близнецы, Стрельцы ощутят прилив энергии и усиление интуиции.

Козерогам, Скорпионам, Весам, Овнам астрологи также обещают удачный период: представители этих знаков получат возможность стать более независимыми и уравновешенными.

После 15 января людям станет намного легче забывать неурядицы Pixabay

Что можно делать после выхода Урана из ретроградности

Составлять планы.

Идти на риски.

Быть физически активным.

Откорректировать ошибки прошлого.

Что нельзя делать

"Застревать" в прошлом.

Отказываться от развития, обучения новым вещам.

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