Уран перестал быть ретроградным: что можно и что нельзя делать

В четверг, 14 января, планета Уран перестала быть ретроградной. В таком положении она пребывала с 15 августа 2020 года, когда астрологи предсказали ряд иррациональных последствий.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как данное астрологическое событие способно повлиять на жизнь людей в разных сферах.

Что такое ретроградный Уран

При ретроградном движении с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. В действительности это является оптической иллюзией.

Тем не менее астрологи полагают, что во время своей ретроградности Уран – самая близкая к Солнцу планета – может оказывать деструктивное влияние на нашу жизнь. Поскольку он считается символом хаоса, в этот непростой период могут срываться договоренности, возникать сложности в общении, чрезмерная суета и нервозность.

При ретроградном движении с Земли кажется, что Уран движется в обратном направлении. Источник: Pixabay

Что означает выход Урана из ретроградности

14 января является последним днем ретроградного Урана. Уже 15-го числа планета начинает директное движение в привычном направлении, что, по мнению астрологов, означает начало благоприятного этапа, когда весь негатив останется в прошлом и людям станет намного легче забывать неурядицы.

Следующий период ретроградности Урана наступит 20 августа 2021 года и продлится до 18 января 2022 года.

14 января является последним днем ретроградного Урана. Источник: Pixabay

Как Уран повлияет на знаки зодиака

С выходом Урана из ретроградности Тельцы, Девы, Рыбы и Раки смогут преодолеть депрессию и апатию. Водолеи, Львы, Близнецы, Стрельцы ощутят прилив энергии и усиление интуиции.

Козерогам, Скорпионам, Весам, Овнам астрологи также обещают удачный период: представители этих знаков получат возможность стать более независимыми и уравновешенными.

После 15 января людям станет намного легче забывать неурядицы. Источник: Pixabay

Что можно делать после выхода Урана из ретроградности

Составлять планы.

Идти на риски.

Быть физически активным.

Откорректировать ошибки прошлого.

Что нельзя делать

"Застревать" в прошлом.

Отказываться от развития, обучения новым вещам.

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