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Людмила Халанская
Людмила Халанская
Астролог Все статьи автора

Уран ослабит хватку: о лучшем времени 2021-го

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Как и прогнозировалось, зима 2021 года принесла миру множество сюрпризов. Мы только и успевали удивляться, когда буквально каждую неделю узнавали в новостях то о землетрясениях, то о пожарах, то о проблемах с электричеством (чего стоит один только Техас, оставшийся без света и воды при аномальных морозах).

Всё это и есть влияние напряжённого Урана – планеты, которая в астрологии отвечает за электричество, взрывы, внезапные и непредсказуемые явления в природе и в жизни людей. Практически весь январь и февраль Уран негативно влиял на главный знак 2021 года – знак Водолея.

Сразу несколько напряжённых аспектов действовали между знаком Тельца, где сейчас находится Уран, и знаком Водолея, в котором долгое время пребывали Солнце, Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн – целая компания планет. И вся эта компания претерпевала на себе злое воздействие Урана, а также других планет, проходивших этой зимой рядом с Ураном.

У меня было две публикации на эту тему: о противостоянии Тельца и Водолея в начале 2021 года и об увеличении количества аварий и природных катаклизмов вследствие влияния Урана.

И теперь, конечно, всех нас интересует, когда же закончится это негативное влияние, которое провоцирует столько неприятных неожиданностей.

Спешу обрадовать, что прямо с началом весны напряжение от Урана пойдёт на спад, и количество внезапных, шокирующих и крайне неприятных сюрпризов в виде проблем с электрикой, землетрясений, аварий и прочих "чёрных лебедей" значительно уменьшится. Но не прекратится совсем, ведь мы помним, что главенствующее влияние на весь 2021 год оказывает знак Водолея, а это и есть родной знак планеты Уран.

Поэтому, пусть опосредованно, но Уран весь год может время от времени (уже не так часто, как зимой) подбрасывать нам разные неожиданности, которые будут вклиниваться в нашу жизнь и требовать к себе внимания.

Важно, что для всего мира наименее проблемным в этом плане будет лето. Но каждая страна, как и каждый человек, имеет свой персональный гороскоп, поэтому нам интересно, как Украина справится с вызовами от Урана.

В соответствии с прогнозом, Украину зимний негатив от Урана коснулся лишь в незначительной степени. А вот как раз летом у нас будет довольно напряжённое время, но совсем в ином ключе: Юпитер всё лето будет стоять в оппозиции к личным планетам Украины. Прочитать об этом подробнее можно в астрологическом прогнозе для Украины на 2021 год.

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Людмила Халанская Людмила Халанская
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