Украину ждут важные перемены и большие скандалы: астропрогноз на неделю

С 13 сентября в Украине могут объявить о важных изменениях, возможно, о введении еще одного локдауна из-за пандемии коронавируса, или о приостановлении финансирования. В то же время, на неделе могут разгореться скандалы из-за отдыхи известных политиков, а денег тем временем в бюджете опять будет не хватать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz дала астрологический прогноз для Украины на неделю с 13 по 19 сентября. Как будет жить страна в начале осени, читайте дальше.

Общество

Возможно объявление о каких-то важных общественных изменениях, возможно очередной локдаун или еще какое-то приостановление: то ли финансирования или передвижения, или может все сразу. Словом, мы снова накануне большого шухера.

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Политика

Нас продолжают развлекать различными семейными скандалами внутри различных политических сил, могут вылезти наружу подробности семейной жизни и отдыха определенных политиков. Это будет на время отвлекать от насущных проблем.

Экономика

Опять большой застой, ничего не работает, о каком-то движении и деньгах можно забыть, потому что возможности закрыты и когда все это восстановится – не понятно. Возникают вопросы не о развитии, а об элементарном выживании.

Напомним: весь 2021-й год, как отметила Соломка, окажется для Украины не менее сложным, чем 2020-й. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

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