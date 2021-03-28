Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости астрологии

Украину ждут сенсационные разоблачения: астропрогноз на неделю

5.2т
Читать материал на украинском

В течение недели с 29 марта Украину могут ожидать громкие сенсационные разоблачения и острая критика политиков. В то же время в бюджете страны станет больше денег – выплаты получат все, кому положено.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на 29 марта-4 апреля.

Общество

Людей дезориентируют – бомбардируют различными противоречивыми сообщениями и информацией, которая сбивает с толку. Поэтому трудно понять, что происходит, что делать и куда бежать.

Политика

Продолжается потасовка, борьба за место под солнцем и у кормушки, звучат пламенные речи, с острой критикой и сенсационными разоблачениями. Возможно, начнутся разговоры о каких-то ограничениях в передвижении.

Экономика

В бюджете неизвестно откуда все же появляются деньги и все начинает работать как положено, как хорошо настроенный механизм – четко и точно. То есть происходят выплаты всем, кому положено, но без фанатизма и премий.

Весь 2021-й год, как отметила Соломка, окажется для Украины не менее сложным, чем 2020-й. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что 2021-ый у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • В то же время Овнов в текущем году, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать трудности, отметила Соломка.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
8
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп