Украину ждут сенсационные разоблачения: астропрогноз на неделю

В течение недели с 29 марта Украину могут ожидать громкие сенсационные разоблачения и острая критика политиков. В то же время в бюджете страны станет больше денег – выплаты получат все, кому положено.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на 29 марта-4 апреля.

Общество

Людей дезориентируют – бомбардируют различными противоречивыми сообщениями и информацией, которая сбивает с толку. Поэтому трудно понять, что происходит, что делать и куда бежать.

Политика

Продолжается потасовка, борьба за место под солнцем и у кормушки, звучат пламенные речи, с острой критикой и сенсационными разоблачениями. Возможно, начнутся разговоры о каких-то ограничениях в передвижении.

Экономика

В бюджете неизвестно откуда все же появляются деньги и все начинает работать как положено, как хорошо настроенный механизм – четко и точно. То есть происходят выплаты всем, кому положено, но без фанатизма и премий.

Весь 2021-й год, как отметила Соломка, окажется для Украины не менее сложным, чем 2020-й. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что 2021-ый у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

В то же время Овнов в текущем году, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать трудности, отметила Соломка.

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