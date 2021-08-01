Украину ждет перезагрузка во всех сферах: астропрогноз на август

В августе в Украине может начаться новый этап в политической и экономической жизни нашей страны. В частности, будут идти разговоры даже о роспуске парламента и правительства, а новые приемы могут поднять экономику на новый уровень.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила астрологический прогноз для Украины на август 2021. Какие изменения получит Украина и как будут чувствовать себя ее граждане в этом месяце, читайте дальше.

Общество

Нельзя будет назвать август спокойным месяцем, когда можно расслабиться и отдохнуть в полной мере. Будет много волнений, беспокойства, возможны какие-то выступления, появление новых лидеров или активизация старых.

Политика

Начинается новый этап, новый политический сезон, но создается впечатление, что это будут какие-то глобальные изменения. Возможно, будут продолжаться разговоры о роспуске Верховной Рады или Кабинета министров или о какой-то другой трансформации.

Экономика

Будем наблюдать определенную перезагрузку, когда старые приемы и процессы уже не работают, происходят изменения, причем не спонтанные, а системные, которые могут поднять экономику на качественно новый уровень. По крайней мере, такая попытка будет сделана.

Весь 2021-й год, как отметила Соломка ранее, окажется не менее сложным, чем 2020-й. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смены правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

астрологи рассказали, что август 2021 будет спокойным и без резких сюрпризов для всего зодиакального круга. Но некоторые знаки ожидают приятные неожиданности.

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