Украину на неделе ждут выплаты долгов и коррупционные скандалы: астропрогноз

Состояние экономики Украины на неделе с 16 августа может существенно улучшиться – можно ждать выплаты задолженностей и увеличение средств в бюджете. В то же время в политической сфере все будет не так радужно – возможны ссоры между различными группировками и обвинения в коррупции.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz поделилась астрологическим прогнозом для Украины на неделю. По ее словам, несмотря ни на что настроение у украинцев будет приподнятым.

Общество

Начинаются празднования и настроение у всех приподнятое, все объединяются вокруг семьи, компаний, осознавая важность объединения ради общей цели. А тут еще на порядок дня выходят темы с вопиющей несправедливостью, которые тоже потребуют совместных действий.

Видео дня

Политика

Смутное время несмотря на летний период. Наблюдаем ссоры между различными группировками, взаимные обвинения – от каких-то детских – в том что кто-то как-то не так посмотрел или что-то не то сказал, до серьезных – в коррупции и хищении средств.

Экономика

Чувствуется облегчение общего состояния экономической системы, так как какой-то груз падает с плеч. Плюс еще в бюджее появляются дополнительные деньги, происходит оживление, выплаты задолженностей и жизнь уже не кажется такой беспросветной.

Как сообщал OBOZREVATEL: