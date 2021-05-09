Украину могут всколыхнуть новые протесты: астропрогноз на неделю

С понедельника, 10 мая, в Украине могут начаться новые протесты, а некоторых политиков могут разоблачить в нецелевом использовании государственных средств.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила подробный прогноз для Украины на неделю с 10 по 16 мая.

Общество

Наверное, у нас менталитет такой, что украинцы долго терпят, а потом срываются и меняют все скопом. Вот и сейчас уже чувствуется, что терпение лопается и могут начаться протестные выступления. Может пока мирные, но достаточно решительные.

Политика

Продолжаются пышные гуляния, какой-то конкретной работы не видно. Зато снова выходят наружу истории о нецелевом использовании денег и слишком широкие жесты за государственный счет.

Экономика

Происходит некоторое оживление в экономике, но господствовать будут какие-то патерналистские настроения, могут возникнуть идеи доплачивать малообеспеченным или иным образом заботиться о незащищенных слоях населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!