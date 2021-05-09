Украину могут всколыхнуть новые протесты: астропрогноз на неделю

С понедельника, 10 мая, в Украине могут начаться новые протесты, а некоторых политиков могут разоблачить в нецелевом использовании государственных средств.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила подробный прогноз для Украины на неделю с 10 по 16 мая.
Общество
Наверное, у нас менталитет такой, что украинцы долго терпят, а потом срываются и меняют все скопом. Вот и сейчас уже чувствуется, что терпение лопается и могут начаться протестные выступления. Может пока мирные, но достаточно решительные.
Политика
Продолжаются пышные гуляния, какой-то конкретной работы не видно. Зато снова выходят наружу истории о нецелевом использовании денег и слишком широкие жесты за государственный счет.
Экономика
Происходит некоторое оживление в экономике, но господствовать будут какие-то патерналистские настроения, могут возникнуть идеи доплачивать малообеспеченным или иным образом заботиться о незащищенных слоях населения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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