Украинцам придется существенно экономить: астропрогноз на неделю

С начала недели, 26 апреля, украинцы могут почувствовать безысходность – кто-то будет планировать уехать из страны, а кто-то – менять работу. При этом придется существенно экономить, ведь средств в бюджете будет хватать только на неотложные нужды.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины на 26 апреля – 2 мая.
Общество
Ощущение грусти и одиночества, многие начинают поиски на тему кто виноват и что делать. И перед людьми встает вопрос или-или. К примеру, или оставаться здесь, или уезжать. Или менять место работы и место жительства, потому что жить по старым схемам уже невмоготу.
Политика
Перед нами рисуют очередные красивые планы и фантазии о том, что все будет феерично, о Нью-Васюках и стране благоденствия, в которую превращается Украина. Наконец, не стоит объяснять взрослым людям, для кого будет все это, а кто будет лапу сосать?
Экономика
Очень тяжело приходится сейчас и экономике, и людям, которым приходится многое менять в своей жизни. К примеру, отказываться не только от каких-то необязательных расходов, но и существенно экономить.
Как сообщал OBOZREVATEL:
до конца апреля Овнов ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – решение старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.
Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень тяжелыми.
Ольга Соломка составила тароскоп карьеры и финансов на апрель для всех знаков зодиака.
Большинство знаков зодиака в конце апреля ждут неприятности, рассказала астролог Василиса Володина.
В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.
Как говорится в любовном гороскопе, Овнам и Тельцам в апреле станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
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