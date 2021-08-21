Украину ждет новое падение экономики: астропрогноз на неделю

С понедельника, 23 августа, Украину ждет новое падение экономики. В то же время в политической жизни начнется некоторое оживление, а общество получит много выходных, что выльется в массовые гуляния с непредсказуемыми последствиями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz поделилась астрологическим прогнозом для Украины на неделю. По ее словам, украинцы смогут отдохнуть.

Общество. Много свободного времени. У людей будет возможность отдохнуть, но все это может зайти очень далеко и превратиться в какие-то нестандартные массовые гуляния, что причиняют вред здоровью, а может даже жизни.

Политика. Происходит оживление в политической жизни – начинается новый сезон, и власть показывает свою силу, демонстрируя, кто на самом деле здесь главный. Поэтому возможны какие-то силовые действия, возможно, не очень правовые, но убедительные.

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Экономика. Можем наблюдать очередное падение экономических показателей, причем в очень угрожающих пределах, денег в бюджете становится меньше, выплаты приостанавливаются, не хватает на самые необходимые статьи расходов.

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