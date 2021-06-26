Украина может получить помощь из-за границы: астропрогноз на неделю

С понедельника, 28 июня, Украина может получить финансовую помощь от партнеров из-за рубежа, а политики будут продолжать кормить обещаниями об улучшении жизни. Впрочем, украинцы будут чувствовать себя спокойно из-за праздников и лета.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины на неделю с 28 июня по 4 июля.

Общество

Опять некогда людям работать – сплошные праздники, которые могут продолжаться бесконечно, ну и настроение соответствующее создается – далеко не рабочее. И лето добавляет еще своего неповторимого жаркого расслабления.

Политика

Продолжаются обещания первых лиц по улучшению жизни и преодолению экономических трудностей. И многие верят: что людям остается делать, надо же во что-то верить, и по телевизору сказали...

Экономика

Есть вероятность того, что нам помогут из-за границы. То ли какой-то транш предоставят, то ли мозгами или решениями поделятся, и это на некоторое время может стать настоящим спасением. Но без кардинальной трансформации всей системы это даст временное облегчение – не более.

Как сообщал OBOZREVATEL:

июль 2021 года станет благоприятным периодом для шести знаков зодиака. Они получат возможность добиться карьерного роста и улучшить свое материальное положение.

Ольга Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

В то же время финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам.

Ясновидящий и астролог Хаял Алекперов назвал шесть знаков зодиака, которых в июне ждут проблемы.

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