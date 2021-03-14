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Украина может получить финансовый транш: астропрогноз на неделю

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На неделе с 15 марта Украина может получить финансовую помощь, а вместе с тем – утечку информации относительно хищений и расходов на высшем уровне.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила подробный прогноз для Украины на следующую неделю – с 15 до 21 марта.

Общество

Люди понемногу успокаиваются, получив то, чего долго ждали, страсти уже угасают, и все выглядит достаточно спокойно и обыденно. Впрочем, до следующего всплеска гражданской активности, так как это равновесие выглядит временным, что-то типа затишья перед бурей.

Политика

Ничего нового – снова будем иметь утечку информации о бешеных тратах и хищениях на высшем уровне плюс к тому еще и какие-то скандальные амурные похождения. Но разве нас этим можно удивить?

Экономика

Это выглядит странным, но у нас появляются деньги, как будто кто-то в бюджет бросил немало деньжат, получили какой-то транш, которым уже можно распоряжаться и всем жаждущим раздавать.

Напомним, ранее Соломка составила астропрогноз для Украины на март. По ее словам, власть в стране может быть перезагружена в угоду кого-то из "верхушки". Кроме того, изменений может понести и вся экономическая система страны.

Весь 2021-й год, как отметила Соломко, кажется не менее сложным, чем 2020-й. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы толкают украинский к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смены правительства или новых выборов. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также тарологиня рассказала, что 2021 во многих знаков зодиака бушевать личной жизни: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу тарологини, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • В то же время Овнов в текущем году, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарование.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а во Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – 2021 необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать трудности, отметила Соломко.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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