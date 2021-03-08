Украина может получить финансовую помощь: астропрогноз на неделю

С понедельника, 8 марта, Украина неожиданно может получить деньги или другую помощь. Однако, вместе с тем, власть не будет предлагать никаких решений для того, чтобы выйти из кризиса.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила подробный прогноз для Украины на следующую неделю – с 8 до 14 марта.

Общество

Продолжается какая-то определенная потасовка в середине общества, готовых решений как выйти из кризиса нет, но все бурлит, каждый выражает свое мнение и стремится, если не быть услышанным, то хотя бы выговориться и снять напряжение.

Политика

Истеблишмент будет больше занят какими-то празднованиями и больше отдыхом, чем продуктивной работой. Все ведут себя спокойно, мечтают о светлом будущем и довольно весело проводят время.

Экономика

Неделя будет очень неоднозначной, как-будто мы переживаем некую черту, из последних сил преодолеваем трудности, переживаем страхи из-за неопределенности. И тут на нас, откуда не ждали, сваливаются деньги или любая другая помощь.

Напомним, ранее Соломка составила астропрогноз для Украины на март. По ее словам, власть в стране может быть перезагружена в угоду кого-то из "верхушки". Кроме того, изменений может понести и вся экономическая система страны.

Весь 2021-ый год, как отметила Соломка, окажется не менее сложным, чем 2020. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.