Удача, деньги и реализация планов: четырем знакам зодиака повезет 29 ноября – 5 декабря
На этой неделе удача будет на стороне Стрельцов, а Тельцы будут получать деньги почти каждый день. Овны пожнут плоды предыдущих усилий, а у Козерогов реализуются планы.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро с 29 ноября по 5 декабря. Детальнее о том, кому повезет, читайте дальше.
Овен
Пожинаете плоды предыдущих усилий и чувствуете себя счастливыми от того, что вам все удалось. Тем более, получаете одобрительные отзывы и от посторонних людей, которые будут просто в восторге от ваших проектов или продуктов.
Телец
Получите хорошие деньги, чуть ли не каждый день вам будут приходить какие-то суммы – если не зарплата, то возврат долга, если не доходы от бизнеса, так неожиданная премия. Словом, повод будет подумать о том, куда их инвестировать и на что потратить.
Стрелец
Хотя на этой неделе все вы будете больше мечтать, чем делать, все равно удача на вашей стороне, ведь вы получаете сообщение о том, что все налаживается именно так, как вам нужно, причем даже без ваших усилий.
Козерог
Сейчас у вас происходит очень быстрая и неожиданная реализация ваших планов. И то, о чем вы только подумаете в начале недели, в конце уже будет готово, когда вы можете потрогать результат.
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