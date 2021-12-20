У трех знаков зодиака возникнут сложности: гороскоп на 20-26 декабря
Ракам и Скорпионам следует быть внимательными в финансовых вопросах, ведь они могут ошибиться в расчетах. А Весам на этой неделе следует быть более снисходительными, чтобы не оказаться в изоляции.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 20-26 декабря. Подробнее о знаках зодиака, которые могут потерпеть неудачу, читайте дальше.
Рак
Сейчас вы не очень внимательны, так что можете несколько ошибиться в расчетах и понести потери, а можете и забыть о важных вещах, и, скажем, переплатить или дать больше денег. Словом, не помешает на этой неделе быть внимательнее, особенно в финансовых вопросах.
Весы
Чтобы не оказаться в изоляции из-за собственной раздражительности, на этой неделе попробуйте быть снисходительнее, в том числе и к ошибкам или слабостям других. Повышать голос сейчас совсем не нужно, чтобы не поругаться и не оказаться в одиночестве.
Скорпион
Возникают вопросы с деньгами, но не относительно того, как их заработать, а относительно того, как их не потерять, потому что вы можете недосчитаться доходов из-за невнимательности или легкомыслия. Поэтому не мешает лишний раз все проверять и не доверять людям на слово.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Дев сбудутся мечты, а Рыб ожидает победа: гороскоп для всех знаков зодиака на 20-26 декабря.
Обострение в экономике и разоблачения политиков: гороскоп для Украины на 20-26 декабря
Бурный роман или ссоры: любовный гороскоп на декабрь.
Два знака зодиака получат высокую должность: карьерный гороскоп на декабрь.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.