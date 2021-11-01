У Раков появится новая бизнес-идея, а Девы погрузятся в любовь: гороскоп на 1 ноября

Тельцы могут получить новую работу, а Львы могут начать менять свою жизнь. Водолеи в понедельник могут рассчитывать на получение денег. Раки могут начать новый проект, а Дев ждет романтика и любовь.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 1 ноября. Кто достигнет своих целей, а кто будет активно работать, читайте дальше.

Овен

Несмотря на рабочий день, получите интересное предложение по какому-то празднованию и радостно его примете. В конце концов, этот день пройдет довольно весело, у вас будет прекрасное настроение и желание что-то творить и вытворять.

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Телец

В вашей деятельности возможны обновления. Вы можете получить новую работу, должность, поступают интересные идеи о том, как разнообразить ваши занятия, как добавить к ним какие-то свежие идеи, иногда безумные, но интересные и прогрессивные.

Близнецы

Будет желание спрятаться где-нибудь поглубже в норку и как можно дольше не показываться на люди, пережидая в надежном месте эти неопределенные времена и сохраняя свою психику и здоровье от разных посторонних интервенций.

Рак

У вас появляется интересная идея относительно определенного бизнеса, затрагивающего интересы многих людей и обещающего вызвать массовый интерес. Вы можете уже разрабатывать концепцию его воплощения в жизнь и просчитывать затраты и доходы.

Лев

Появляется сильное желание изменить все в жизни, причем оно будет таким мощным, что вы начнете делать определенные шаги по осуществлению этих изменений - интересоваться новыми способами заработка, вариантами смены места жительства и т.д.

Дева

Любовь может поразить вас в самое сердце и осветить всю вашу мрачную обыденность, добавить в нее яркие краски, сделать жизнь невероятно яркой и насыщенной эмоциями. Словом, для вас этот день будет ярким и полным любви.

Весы

Весь фокус внимания перемещается в ваш внутренний мир, где вы можете фантазировать, обдумывать разные концепции, строить воздушные замки и креативить. И даже начинать писать книгу.

Скорпион

Вас ждут разные радости, связанные с тем, что вы невероятным путем достигаете своих целей, даже если совсем не пытались это сделать. К примеру, вам неожиданно могут предложить что-то очень желанное.

Стрелец

Если вы можете позволить себе отдых, то приложите все усилия, чтобы этот день провести спокойно, в разных удовольствиях и даже излишествах, кайфуя от всего, что можете себе позволить.

Козерог

У вас сегодня немало сил – вы просто превращаетесь в мощную машину, которая способна преодолеть любые преграды, победить всех врагов, продемонстрировать настоящие чудеса и установить мировые рекорды.

Водолей

Можно сегодня рассчитывать на получение денег или по крайней мере на успешные переговоры, результатом которых будут хорошие финансовые перспективы. И не важно – касается это работы, бизнеса или отношений.

Рыбы

Вам сегодня нужно будет дополнительное время для того, чтобы настроиться на рабочую волну, вы будто продолжаете зависать в эйфории от выходных, и все время находитесь в мечтах и фантазиях.

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