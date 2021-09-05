У двух знаков зодиака станет больше денег, а одного ждут споры и скандалы: гороскоп на неделю

С понедельника, 6 сентября, Скорпионы и Овны могут значительно разбогатеть, у Тельцов появится шанс завести новые знакомства и даже влюбиться, а Раки поднимутся на очень высокий уровень. У Весов на этой неделе в приоритете будут семейные дела, а Рыбы могут попасть в скандалы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 сентября. У кого начнуться финансовые трудности, а кто может стать жертвой мошенников, читайте дальше.

Овен

Ваши финансовые дела значительно улучшаются – доходы растут, возможности их приумножить также увеличиваются, и вы получаете не голословные обещания, а вполне конкретные средства, авансы, задатки и другие формы финансирования.

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Телец

Вырисовывается прекрасная возможность познакомиться с привлекательными людьми, которые могут вскоре стать вам очень близкими. Словом, будет возможность обновить свои контакты и влюбиться. Или просто пофлиртовать с приятными собеседниками.

Близнецы

Вокруг вас все больше и больше людей. Кроме того, что вы сейчас – невероятно привлекательны, а тянутся к вам еще и потому, что вы способны объединить многих вокруг интересных идей и проектов, вдохновить и обрисовать заманчивые перспективы.

Рак

Вы уже и не считаете все те победы, что одерживаете в последнее время. Их уже не много, а очень много, вы способны подняться на очень высокий уровень, еще и других за собой повести, показать людям цель и усилить желание ее осуществить.

Лев

Все может сложиться совсем не так, как вы планировали - все валится из рук, встречи отменяются в последний момент, вы все больше нервничаете, и от того все больше разваливается. Не планируйте никуда ехать, потому что это грозит полным хаосом.

Дева

Увеличивается вероятность стать жертвой мошенников, вас будут пытаться обмануть или еще каким-то образом смахлевать, поэтому не лишним будет держаться подальше от слишком щедрых предложений, которые вводят в заблуждение.

Весы

Семейные дела будут самыми важными, впрочем, вам не на что жаловаться, ведь у вас будет прекрасная возможность собраться всем вместе и отпраздновать какие-то свои семейные события, почувствовать рядом близких вам людей, особенно тех, кого вы давно не видели.

Скорпион

Денег сейчас должно быть очень много, возможно, это бизнес даст вам немалую прибыль или как раз пришло время, когда вам возвращают большие суммы, а может какие-то родственники решили раскошелиться и побаловать вас подарками и деньгами.

Стрелец

Одна из тех недель, которые не запоминаются, но из каких преимущественно и состоит наша жизнь – немного привычной работы, знакомых маршрутов, устойчивых привычек, раздражающих ритуалов. Но все устраивает, поэтому никаких изменений не предвидится.

Козерог

На этой неделе где-то исчезают деньги, вы якобы делаете все то же, что и всегда, но финансы упорно поют романсы. Возможно, вопрос в том, что старые схемы уже не работают, а вы упорно пытаетесь подогнать старую клячу.

Водолей

Очень спокойная неделя, когда можно особо не переживать из-за различных проблем, а тихо себе кайфовать, от этой жизни и от себя. Возможно, вы решили взять отпуск и насладиться бархатным сезоном?

Рыбы

Из-за повышенного общего эмоционального тона могут произойти острые споры – вы не придете к общему мнению из-за различия мнений. Причем, как с давними оппонентами, так и с близкими людьми, что приведет к длительным ссорам.

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