У Дев сбудутся мечты, а Рыб ожидает победа: гороскоп на 20-26 декабря

У Дев исполнятся давние мечты, а Рыбы выйдут победителями из любых сложных обстоятельств благодаря правде и смелости. Скорпионам и Ракам следует быть внимательными, чтобы не потерять деньги, а вот Близнецов и Стрельцов ждут щедрые подарки.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 20-26 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Вы не хотите, чтобы вас кто-то трогал, и отдаете предпочтение уединению, ведь у вас сейчас столько работы накопилось, что на все остальное просто нет времени, в том числе и на семью, пусть даже любимую, и на увлечения, пусть даже захватывающие.

Видео дня

Телец

Эта неделя, хоть и будет праздничной, но не слишком отличается от других. Вы так же усердно работаете в коллективе или самостоятельно, мило общаетесь, заботитесь о том, чтобы вам и вашим близким было хорошо и комфортно.

Близнецы

Немного денег и подарков вам не помешает, особенно в канун праздников. Вы сейчас получаете хорошее вознаграждение за все, над чем раньше работали. Также могут прийти подарки и поздравления от тех людей, от которых вы этого не ожидали.

Рак

Будьте сейчас особенно бдительны, потому что по собственной невнимательности можете потерять немного денег и веры в людей. Увеличивается вероятность ошибиться в цифрах или забыть какие-нибудь важные аспекты и поэтому платить несколько раз.

Лев

Придется руководить, даже если это не входит в ваши служебные обязанности. Но вы берете на себя такую ​​ответственность, потому что кроме вас это сделать некому. И вы уже собираете вокруг себя людей, ставите задачи и контролируете исполнение.

Дева

Год завершается очень счастливо, ведь вы подводите итоги и осознаете, что достигли желаемых целей, а на этой неделе это будет совсем сказочно, ведь осуществляется то, о чем вы давно мечтали, и случается это чуть ли не благодаря волшебной палочке.

Весы

Повышенная раздражительность может привести к проблемам в окружении. Вы сейчас очень спешите, у вас нет времени на какие-то объяснения, так что будете склонны повышать голос, что не очень хорошо повлияет на ваши отношения и может вызвать серьезные ссоры.

Скорпион

Могут начаться сложности с деньгами. И поводом может стать как ваше упущение или легкомыслие, так и достаточно серьезные попытки вас обворовать или обмануть. Ведь даже самые стойкие и опытные могут стать жертвами искусных воров или мошенников.

Стрелец

Будьте готовы получать щедрые дары, ведь на эту неделю приходится время выплат и подарков – и от вашей деятельности, и от друзей с родственниками. Да и чужие люди будут к вам очень благосклонны и вы можете внезапно получать от них какие-то материальные сюрпризы.

Козерог

Найдется время для размышлений и философских выводов. Вас привлечет духовный мир, вы можете прибегнуть к медитациям, молитвам, паломничеству святыми местами, и все это даст вам успокоение, равновесие и новые силы для жизни.

Водолей

Вы сейчас очень быстрые, вам нужно ускоряться, чтобы успеть сделать все до указанных сроков. И вы целенаправленно двигаетесь туда, куда и планировали, хоть это и будет достаточно затратно для вашего здоровья.

Рыбы

Какие бы над вами сейчас не сгущались тучи, и какие бы недоброжелатели ни ходили вокруг табунами, на этой неделе вы выходите победителями по любым сложным обстоятельствам. Правда и ваша смелость побеждают все!

Как сообщал OBOZREVATEL: