У четырех знаков зодиака возникнут сложности: гороскоп на неделю
Ракам не хватит денег, а Водолеи сильно разочаруются в людях. Девам не дадут решить накопленные дела, а Скорпионы могут стать объектом сплетен.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро с 29 ноября по 5 декабря. Подробнее о проблемах, с которыми столкнутся четыре знака зодиака, читайте дальше.
Рак
Денег катастрофически не будет хватать, еще и мелеет тот источник, откуда вы всегда брали средства и у вас не будет возможности как-то их срочно заработать, чтобы улучшить ситуацию. Словом, приходится экономить и искать другие способы пополнения бюджета.
Дева
Неделя будет бездейственной, но это будет не ваш выбор. Вынужденная пауза вас совсем не радует, поскольку дел у вас скопилось немало, но вы не в состоянии их решить, поскольку вам просто не дают это сделать.
Скорпион
О вас будут сплетничать, придумывать разную чепуху, и вам будет очень досадно от того, что вы стали объектом для слухов, да еще и таких некрасивых. Не обращайте внимания, всем все равно рот не заткнете, а поговорить людям все равно о чем-то надо.
Водолей
Можете очень сильно разочароваться в людях, которым вы очень доверяли и на которых возлагали большие надежды, а они не справились с этой ответственностью. Это касается как ваших любимых, так и коллег.
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