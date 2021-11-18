Трудный выбор, любовь или приглашение на праздник: гороскоп на 18 ноября

Скорпионы столкнуться со сложным выбором в новых для себя направлениях, а Близнецов могут пригласить на семейный праздник, юбилей или свадьбу. С Тельцами может случиться любовная история, а Ракам будет сложно забрать деньги у должников.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 18 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Сегодня окажется, что ваши мечты, хоть и чрезвычайно амбициозны, но вполне достижимы, но все же нужно будет запастись изрядным терпением, потому что дорога впереди – чрезвычайно длинная.

Телец

Возможна любовная история, которая добавит немного эмоций и цветов в серую обыденность ноября. Ведь милое и ненавязчивое общение с интересным человеком имеет все шансы превратиться в бурный роман.

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Близнецы

Неожиданно могут пригласить на какой-нибудь семейный праздник, юбилей или свадьбу ваших родственников, так что готовьтесь морально и финансово, подбирайте наряды и подарки для того, чтобы этот праздник действительно стал торжественным и запоминающимся.

Рак

Сегодня получение денег может быть достаточно проблемным, вам чуть ли не приходится их выгрызать из должников. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что вам добровольно все выплатят и отдадут - только тогда, когда вы приложите немалые усилия.

Лев

Вы уже почти готовы начать глобальные изменения в вашей жизни. Все старое настолько уже надоело, что вы уже не в силах бороться с желанием бросить все и начать жизнь с чистого листа. И почему бы не начать сегодня?

Дева

Этот день запомнится как очень светлый и душевный, у вас появляется возможность вспомнить о прошлом, пообщаться с родными или друзьями, которых давно не видели. А это – веселье, разговоры, воспоминания.

Весы

Не самый легкий день в вашей жизни, поскольку возрастает нагрузка, причем и на физическую, и на нервную системы, а тут еще и ваши соперники вырываются вперед и вам приходится прилагать невероятные усилия, чтобы их перегнать.

Скорпион

Вы сейчас как будто стоите на перепутье, планируя следующие шаги в новых для вас направлениях. Но каждое из направлений, которые вам предстоит выбрать, пока настолько причудливы, что вы пока не готовы сделать окончательный выбор.

Стрелец

Хоть вы и привыкли к роли рядового исполнителя, вас она уже не устраивает, вы хотите чего-то большего, готовы землю грызть, чтобы достичь высших целей. К примеру, вам захочется испытать себя в качестве организатора или руководителя.

Козерог

Приходит интересная идея относительно того, как улучшить свое финансовое состояние и увеличить постоянные поступления. Впрочем, над этими планами нужно еще дополнительно подумать и тщательно проработать все аспекты.

Водолей

Сейчас вам открываются очень широкие возможности, связанные с перемещением. К примеру, может замаячить перспектива командировки за границу или даже переезда в другую страну на постоянное место жительства.

Рыбы

День благоприятен для того, чтобы позаботиться о собственном здоровье или самочувствии ваших близких. Сегодня неплохо бы посетить врача, пройти обследование или начать курс лечебных или профилактических процедур.

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