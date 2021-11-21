Три знака зодиака живут прошлым: они боятся двигаться вперед

Некоторые люди отличаются излишней меланхоличностью. Они хотели бы вернуться в прошлое, чтобы избежать ошибок, поэтому им очень трудно смотреть в лицо настоящему.

Астрологи издания Еlcordillerano назвали три знака зодиака, которые живут прошлым и боятся двигаться вперед. Узнайте, кто есть в списке.

Рыбы

Уроженцы этого знака одержимы прошлым, поскольку всегда думают, что раньше было лучше. Это относится ко всем аспектам их жизни, поэтому временами у них могут быть довольно сложные отношения, как в работе, так и в любви.

Рак

Представители этого знака не спешат взрослеть и брать ответственность. Одна из проблем заключается в том, что Раки не знают, как справляться со своими проблемами, и им постоянно нужна помощь. Раки часто живут прошлым, потому что ищут там защиты и утешения.

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Козерог

Рожденные под этим знаком вынуждены двигаться вперед, но всегда делают это с оглядкой на прошлое. Они создают семью очень похожей на ту, в которой родились и выросли. Козероги не могут забыть и свою первую любовь, особенно если разрыв отношений был болезненным.

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