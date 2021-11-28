Три знака зодиака ждут неприятности на новогодние праздники 2022: возможны крупные потери
Приближаются праздники, а это значит, что нас ждут новые впечатления и эмоции. Но не у каждого они будут положительными и такими радостными, как хотелось бы.
Эксперты по звездам издания Stylecaster назвали три знака зодиака, которых ждут неприятности на новогодние праздники. У них могут быть крупные потери.
Овен
У представителей этого знака с 19 декабря по 28 января будет не очень благоприятный период в жизни. Им необходимо контролировать эмоции и хранить спокойствие. Астрологи рекомендуют Овнам наполнить жизнь положительными эмоциями в этот период. Кроме того, стоит избегать непродуманных трат, ведь и без того велика вероятность финансовых потерь.
Весы
Уроженцев этого знака ждет много разочарований, им придется общаться с людьми, которых они не хотят видеть. Обычно уравновешенные Весы постоянно будут раздраженными, из-за чего могут вознинуть ссоры и крупные скандалы. Вложение денег лучше отложить на потом, чтобы не потерять все сбережения.
Скорпион
С 18 декабря у рожденных под этим знаком начнется череда разочарований. Скорпионам необходимо быть предельно внимательными и не упускать из виду деталей, которые могли бы помочь избежать проблем. Есть вероятность срыва важного контракта или ошибок на работе.
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