Три знака зодиака ждут испытания в октябре: астрологи рассказали, чего опасаться

Второй месяц осени для некоторых представителей зодиакального круга станет временем испытаний. Им нужно держать себя в руках и не сдаваться.

Астрологи издания Аdirai выделили три знака зодиака, которых ждут испытания в октябре. Они рассказали, чего именно нужно опасаться и на что обращать внимание.

Телец

Уроженцев этого знака ждут трудные дни, но они знают, как вернуть контроль над ситуацией. В любви их может постигнуть предательства со стороны любимого человека. Некоторое время Тельцы могут не ощущать внимания и уважения в отношениях. В это время им нужно сохранять спокойствие и не реагировать импульсивно. В карьере они хорошо преуспеют. Их энергия помогает им получить хороший результат.

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Козерог

Для представителей этого знака октябрь - сравнительно благоприятный период, но в отношениях может возникнуть непонимание. Козерогам необходимо уделять больше времени размышлениям и говорить только то, что считают действительно необходимым. Некоторые почувствуют давление и дискомфорт на работе. Чтобы улучшить свое состояние здоровья, им нужно бороться с тревогами и страхами.

Рыбы

Рожденные под этим знаком должны понять, что ревность и гармония несовместимы. В отношениях они слишком ревнивы, потому что не уверены в себе. Рыбам надо рассказать партнеру о своих переживаниях, иначе проблем не избежать. В рабочей сфере вложение, даже небольшое, сейчас может быть неплохой идеей. Им нужно этой осенью выяснить, как лучше всего использовать свои сбережения. Расслабление и спокойствие будут положительно влиять на их здоровье.

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