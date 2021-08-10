Три знака зодиака ждет везение в делах и любви: август принесет им настоящее счастье

Последний месяц лета будет очень удачным для представителей трех астрологических созвездий. Им будет везти на всех фронтах.

Астрологи издания Сosmopolitan назвали, кому из 12 знаков можно расслабится в августе и наслаждаться благоприятным периодом. Романтическую встречу, профессиональный рост и другие приятности сулят звезды для Львов, Дев и Водолеев.

Лев

Август - идеальное время для уроженцев знака Льва. В течение месяца вас будут слышать, понимать и ценить как дома, так и на работе. Тот, кто нуждается в любви, будет чувствовать поддержку и опору.

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Дева

Последний месяц лета благоприятный, чтобы получить энергию, необходимую для выполнения важных проектов. Особенно успешным в любовном плане будет период до 16 августа, одинокие - встретят свою любовь, Девы в паре - освежат свои отношения.

Водолей

Свобода и дружба. Две ценности, которые сопровождают Водолея ежедневно и которые будут соблюдаться в августе. Венера поддержит Водолея во второй половине месяца, подарив ему удачу в романтических отношениях.

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