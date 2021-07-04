Три знака зодиака ждет сказочное везение в июле: сбудутся давние мечты

Июль 2021 года станет волшебным месяцем для трех знаков зодиака – Раков, Рыб и Скорпионов. Они смогут осуществить свои мечты и добиться успеха в желаемых сферах.

Об этом заявила автор гороскопов и астролог сайта Elite Daily Роя Бэклунд. По ее словам, эти знаки зодиака смогут извлечь пользу от "магии", которая будет с ними происходить в июле.

Рак

В этом месяце вы ощутите уверенность в себе, а также вдохнете глоток свежего воздуха. Настанет время вспомнить, кто вы есть, и попытать свои силы в новом состязании. Звезды вознаградят вас за чуткую, заботливую и интуитивную энергию. Ракам предстоит пережить много хороших событий.

Скорпион

Скорпионов ждут новые возможности. Этот месяц может внести в вашу жизнь спонтанность и волнение. Также наступит идеальное время, чтобы открыть свой разум, предаться приключениям и отправиться в новые экзотические места. Раки могут захотеть чего-то нового, загадочного и захватывающего. Главное – не отказывайте себе в том, чего очень желаете.

Рыбы

Рыбы откроют свое сердце для любви и творчества. Июль может быть месяцем, когда все становится по-настоящему чудесным. Вы готовы к веселью и удовольствиям. Главное – не отказывайте себе в этом. Сделайте что-нибудь артистичное, игривое и волнующее. Влюбитесь, нарисуйте закат и танцуйте под громкую музыку, потому что июль вот-вот станет диким. Кроме того, это последний месяц, когда Юпитер будет двигаться к вашему знаку, поэтому вам нужно использовать всю положительную энергию, направленную на ваш путь.

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