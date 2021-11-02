Три знака зодиака ждет особое везение в ноябре: их заветные мечты могут сбыться

Некоторым людям ноябрь принесет счастье и удачу. В этом месяце будут шансы на продвижение в карьере и возможность увеличить доход.

Астрологи издания Informalnewz назвали три знака зодиака, которых ждет особое везение этой осенью. Их заветные мечты могут легко сбыться.

Телец

Ноябрь принесет благоприятные новости для людей этого знака, их усилия не будут напрасны. В этот период они удачно смогут выполнить давно незавершенные работы, за что получат заслуженное вознаграждение. Представителям знака весь месяц будет везти в денежных вопросах.

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Близнецы

Последний месяц осени очень благоприятен для финансовых дел. Для Близнецов откроются новые возможности для заработка или смены работы. Главное - не боятся сделать первый шаг и двигаться к достижению цели.

Лев

В этом месяце у представителей этого знака появятся новые источники дохода, но астрологи рекомендуют им избегать финансовых дел с незнакомыми людьми. Прежде чем принять какое-то решение, нужно сначала взвесить все "за" и "против".

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