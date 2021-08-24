Три знака зодиака ждет невероятное везение в конце августа: сбудутся мечты

Приближается конец августа, и наступает время подвести итоги. Но последние недели месяца могут все изменить.

Астролог Марк Анхель издания Femmeactuelle назвал три знака зодиака, которых ждет невероятное везение в конце августа. Радостные и невероятные эмоции настигнут их в этот период.

Дева

Представители этого знака очень трудолюбивы, и конец августа – прекрасная пора для того, чтобы проявить себя. Девы прагматичны, наделены рациональным умом. Эксперт по звездам уточняет, что это благоприятное время для использования возможностей.

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Весы

Для уроженцев этого знака конец августа станет хорошим периодом для любви и построения будущего. Они встретят свою вторую половинку или создадут крепкую семью. Весы могут спокойно принимать решения и не переживать о том, что это может кому-то не понравиться.

Водолей

Рожденным под этим знаком необходимо быть решительными в конце лета и пересмотреть свои приоритеты. Водолеи в конце месяца будут готовы сделать шаг вперед. Они далеко стремятся, ставя перед собой конкретные цели. Август – отличный срок для закрепления союза.

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