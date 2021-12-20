Три знака зодиака ждет много романтики и любви в 2022 году: могут встретить свою половинку

2022 год принесет много перемен в жизнь всех представителей зодиакального круга. Некоторым посчастливится встретить свою вторую половинку и построить гармоничные отношения.

Астрологи издания Stylecaster рассказали, какие знаки зодиака с наибольшей вероятностью влюбятся в год Черного Тигра. Их ждет много романтики и любви.

Рыбы

Легкость, которую принесет 2022 год, подарит новые возможности, но важно не упускать шанс. Рыбам можно смело отправляться в дальнее путешествие - есть вероятность, что именно там вы встретите своего человека. Однако с принятием кардинальных решений спешить не стоит, лучше сначала друг к другу присмотреться.

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Рак

Вы почувствуете, что двигаетесь в правильном направлении, и наконец обретете долгожданное счастье. Влюбленность ворвется в вашу жизнь, когда ее меньше всего будете ждать. Звезды прочат, что союз может быть счастливым, но только если оба партнера научатся прислушиваться друг к другу.

Телец

В этом году в романтической сфере намечаются огромные перемены, но нужно выйти за пределы своей зоны комфорта. Именно на тренинге, курсах или в спортлазе вы можете встретить свою половинку. Тем, кто уже обрел любовь, звезды прочат торжественное бракосочетание и даже пополнение в семье.

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