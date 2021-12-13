Три знака зодиака ждет бурный роман в декабре: астрологи назвали счастливчиков

Иметь рядом с собой человека, с которым можно разделить радостные и грустные моменты, - это большое счастье. Но в отношениях нужно проявлять терпение и мудрость.

Астрологи издания ProiezionidiBorsa назвали три знака зодиака, которых ждет бурный роман в декабре. Узнайте, кому повезет в отношениях.

Скорпион

Декабрь будет удачным в любви для представителей этого знака. Во второй половине месяца одиноких ждут очень приятные сюрпризы. Бурный роман вполне может закончиться браком, но только если оба партнера будут искать компромиссы и уважать взгляды друг друга. Состоявшиеся пары тоже с головой окунутся в романтику в этом месяце.

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Лев

Для уроженцев этого знака декабрь будет полным веселья и страсти. Львов ждут внезапные встречи и много флирта. Случайное знакрмство может оказаться судьбоносным, так что главное - не упустить свой шанс. Но и к выбору партнера стоит подходить основательно - перед решительным шагом, нужно хорошо подумать.

Овен

В декабре Овны вновь откроют для себя ту страсть, которую давно не чувствовали. Непростые дни останутся позади, они смогут забыть о всех неприятностях и открыться новым чувствам. Их ждет большое везение в любви - есть шанс встретить именно того человека, который подарит счастье.

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