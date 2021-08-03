Три знака зодиака ждет большое везение в августе: могут сбыться давние мечты

Люди, которые позитивно мыслят и надеются на лучшее, получают везение в жизни. Их уверенность в себе притягивает фарт магнитом.

Астролог Марк Анхель издания Femmeactuelle назвал три знака зодиака, которых ждут приятные события этим летом. Овен, Телец и Дева попали в список везунчиков августа.

Овен

Летний период времени заставит представителей этого знака сделать решительный поворот. Их сила убеждения позволит изменить ситуацию или получить повышение. Накопившейся мелкие неприятности не смогут испортить хорошие времена. Страстная любовь может привести к сценам ревности. И чтобы сохранить отношения, этому знаку нужно не идти на эмоциях на поводу, а спокойно решить конфликт.

Телец

Конец лета - это благоприятный период для исполнений желаний Дев. Четко сформулированные идеи будут реализованы в жизнь. В личных отношения будет царить любовная атмосфера и полное понимание. А одинокие уроженцы этого знака будут иметь возможность встретить свою любовь. Также выпадет шанс создать грандиозный проект.

Дева

Рожденные под этим знаком не жалеют сил для достижения своих целей. Они с удовольствием продемонстрируют свои таланты, чтобы двигаться вперед. Их желание получить в жизни успех, помогает им сосредоточиться на масштабных проектах. Звезды сулят, что эти времена хорошо повлияют на семейную жизнь Дев. Накануне сентября этот знак будет полон сил для успеха.

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