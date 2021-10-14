Три знака зодиака завидуют успехам других: они не терпят поражений

Есть люди, которые не умеют принимать успех других и завидуют их достижениям. Эти негативные чувства могут сказываться на их самочувствии.

Астрологи издания Сenariomt назвали три самых завистливых знака зодиака. Они считают, что у других все получается лучше.

Рыбы

Уроженцы этого знака могут казаться злыми и зацикленными на себе. Им трудно увидеть успех других, пока они все еще пытаются добраться до своей цели. Рыбы могут пойти на подлость, если считают себя обиженными.

Стрелец

Люди этого знака стремятся всегда и во всем быть первыми и очень огорчаются, когда это не так. Поэтому и могут испортить настроение мнимому или реальному конкуренту.

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Скорпион

Людей, рожденных под этим знаком, понять трудно. Иногда они очень двуличны: кажется, что радуются успехам других, а втайне завидуют и стоят козни. Впрочем, если они всем довольны, то могут и забыть о том, кого считают конкурентом.

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