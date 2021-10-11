Три знака зодиака везучие во всем: говорят, что они 'родились в рубашке'

Некоторым людям везет намного больше, чем другим. У них получается все, как запланировано.

Астрологи издания Geniushoroscope выделили три знака зодиака, которых никогда не покидает удача. Они могут достичь больших высот.

Овен

Рожденные под этим знаком очень зрелы. На их стороне большая удача, поэтому они могут быть чрезвычайно счастливы даже в одиночестве. Это позволяет им передавать другим хорошую энергию и привлекать к себе внимание.

Телец

Неотразимые Тельцы любят красоту, роскошь и полны чувственности. Они очень везучие в любовных делах. Им всегда удается привлечь внимание окружающих благодаря своему решительному и сильному подходу к делу. Это помогает им получить то, что они хотят.

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Козерог

Счастливые и везучие Козероги всегда стремятся к успеху благодаря своей решимости и силе. Им часто удается привлечь интересных, хороших людей. Представители этого знака не любят тратить время зря.

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