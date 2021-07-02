Три знака зодиака станут настоящими везунчиками в июле и могут разбогатеть

Июль 2021 года станет благоприятным периодом для трех знаков зодиака – Стрельцов, Козерогов и Водолеев. Им будет сопутствовать удача и финансовый успех.

Об этом заявила астролог PureWow Джейми Райт. По ее словам, представители этих знаков зодиака могут привлечь финансовую удачу.

Стрелец

Стрельцам предстоит пережить большие изменения. 9 июля ожидается Новолуние в Раке, а это значит, что настанет благоприятный период для запуска собственного бизнеса. Вам поступит заманчивое предложение от бывшего коллеги, которое желательно принять. Ваша жизнь будет в нереальном темпе, позвольте близким вам помочь.

Козерог

Козерогам предстоит много работать с людьми. Поскольку ваша правящая планета Сатурн движется ретроградно до конца лета, вам нужно много размышлять над своими действиями. 6 июля, когда Венера будет противостоять Сатурну, вы получите выгоду от наследства или часть прибыли в чьей-то компании. А 23 июля ожидается Полнолуние в Водолее, а это значит, что вам выпадет возможность улучшить финансовое положение и подняться по карьерной лестнице.

Водолей

Для Водолеев июль станет месяцем полного переосмысления и возможностью поднять самооценку. С 13 мая началось погружение Юпитера в Рыбы, а это значит, что начались значительные улучшения в денежных делах. После 28 июля Юпитер возвращается в ваш знак зодиака, замедляя ваш личный денежный поток и заставляя вас задуматься о совместных действиях для получения прибыли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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