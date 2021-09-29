Три знака зодиака среди мужчин часто остаются одинокими: они не спешат заключать брак

Есть мужчины, которые хотят создать семью с юных лет. Есть те, кому идея создания семьи приходит в голову гораздо позже. Но есть и такие, которых называют "вечные холостяки".

Астрологи издания Вelikeyou назвали три знака зодиака, которые не спешат жениться. Они любят чувство воли больше, чем семейный уют.

Близнецы

Мужчина-Близнец рожден для флирта и не скрывает этого. У него "аллергия" на идею даже совместного проживания, и он часто проясняет свою позицию с первого свидания. Он честен и не оставляет места для надежды. Он хочет жить один.

Водолей

Может показаться, что он родился для семьи, но Водолей, скорее всего, "исчезнет" в последнюю минуту. Его потребность в чрезмерном анализе вещей, а также его робость делают его вечным холостяком. Он терпеть не может романтику.

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Стрелец

Вечный любовник, роковой странник, самый свободный знак зодиака Стрелец упорно отказывается вступать в долгосрочные отношения. Для него брак - это устаревший "контракт".

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