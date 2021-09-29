Три знака зодиака среди мужчин часто остаются одинокими: они не спешат заключать брак
Есть мужчины, которые хотят создать семью с юных лет. Есть те, кому идея создания семьи приходит в голову гораздо позже. Но есть и такие, которых называют "вечные холостяки".
Астрологи издания Вelikeyou назвали три знака зодиака, которые не спешат жениться. Они любят чувство воли больше, чем семейный уют.
Близнецы
Мужчина-Близнец рожден для флирта и не скрывает этого. У него "аллергия" на идею даже совместного проживания, и он часто проясняет свою позицию с первого свидания. Он честен и не оставляет места для надежды. Он хочет жить один.
Водолей
Может показаться, что он родился для семьи, но Водолей, скорее всего, "исчезнет" в последнюю минуту. Его потребность в чрезмерном анализе вещей, а также его робость делают его вечным холостяком. Он терпеть не может романтику.
Стрелец
Вечный любовник, роковой странник, самый свободный знак зодиака Стрелец упорно отказывается вступать в долгосрочные отношения. Для него брак - это устаревший "контракт".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в октябре 2021 года три знака зодиака могут столкнуться со сложными испытаниями. Астрологи рассказали, что им грозит.
В то же время четыре знака зодиака ждут большие неприятности – в их жизни могут начаться разрушительные процессы.