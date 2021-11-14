Три знака зодиака склонны тратить много денег: астрологи рассказали, кто живет эмоциями

Все по-разному распоряжаются бюджетом. Одни ведут себя так, как будто живут последний день и не жалеют на себя тратить приличные суммы, другие - копят деньги и думают о будущем.

Эксперты по звездам издания Рurewow назвали три знака зодиака, которые склонны тратить много денег. Узнайте, кто живет эмоциями.

Весы

Рожденные под этим знаком действительно тратят деньги так, как будто это последняя распродажа в универмаге, который скоро закроется. Они всегда в курсе последних тенденций и утверждают, что финансы необходимо с легкостью тратить.

Рыбы

Чувствительные Рыбы знают, что жизнь трудна, и иногда самое простое средство от плохого настроения - это покупки. Они с энтузиазмом относятся к всему новому и легко могут потратить все до копейки, чтобы почувствовать настоящую радость.

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Стрелец

Представители этого знака любят тратить свои деньги на то, что стимулирует их разум. Стрельцы бесстрашны и не будут дважды задумываться о том, отправиться в путешествие или нет. Им нравится зарабатывать деньги и их тратить.

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